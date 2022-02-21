  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Yıkıp geçiyor! İngiltere'de şimdi de Franklin fırtınası!
Avrupa

Yıkıp geçiyor! İngiltere'de şimdi de Franklin fırtınası!

Geçtiğimiz günlerde etkili olan Dudley ve Eunice fırtınalarının ardından meydana gelen Franklin fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Yorkshire kentinde sel uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:53:00 - 2022-02-21 17:54:00
Yıkıp geçiyor! İngiltere'de şimdi de Franklin fırtınası!

Ülkenin kuzeyinde 150'den fazla sel uyarısı yapılırken, fırtınadan en çok Yorkshire ve Manchester kentleri etkilendi. Yetkililer, Yorkshire'da insanlara nehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, sel nedeniyle yol ve köprüler kapatıldı.

Manchester Havaalanı fırtına nedeniyle bu sabah dokuz uçuşun iptal edildiğini, Cuma gününe kadar uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kuzey İrlanda'da fırtına nedeniyle meydana gelen selde en çok etkilenen bölgeler, Londonderry ve Tyrone ilçeleri oldu. Castlederg'de futbol sahaları metrelerce su altında kaldı ve 3 bin eve elektrik sağlanamadı.

Chiltern Demiryolları tarafından seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı duyurulurken, Batı Yorkshire'da Thackley demiryolu tüneli sel nedeniyle kapatıldı. Rotherham Merkez İstasyonu’nun yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay