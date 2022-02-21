Yıkıp geçiyor! İngiltere'de şimdi de Franklin fırtınası!

Ülkenin kuzeyinde 150'den fazla sel uyarısı yapılırken, fırtınadan en çok Yorkshire ve Manchester kentleri etkilendi. Yetkililer, Yorkshire'da insanlara nehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, sel nedeniyle yol ve köprüler kapatıldı.

Manchester Havaalanı fırtına nedeniyle bu sabah dokuz uçuşun iptal edildiğini, Cuma gününe kadar uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kuzey İrlanda'da fırtına nedeniyle meydana gelen selde en çok etkilenen bölgeler, Londonderry ve Tyrone ilçeleri oldu. Castlederg'de futbol sahaları metrelerce su altında kaldı ve 3 bin eve elektrik sağlanamadı.

Chiltern Demiryolları tarafından seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı duyurulurken, Batı Yorkshire'da Thackley demiryolu tüneli sel nedeniyle kapatıldı. Rotherham Merkez İstasyonu’nun yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi. (İLKHA)