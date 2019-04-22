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Yıkılma tehlikesi bulunan apartman boşaltıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çatlaklar nedeni ile yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:14
Yıkılma tehlikesi bulunan apartman boşaltıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çatlaklar nedeni ile yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün boşaltılma kararı aldığı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak’ta bulunan Güllü Apartmanı yıkılma tehlikesi bulunduğu için boşaltıldı. Apartman sakinlerine zabıta ve polisler tarafından evlerini boşaltmaları yönünde uyarı yapıldı. Polis ve zabıta, bina çevresine de güvenlik şeridi çekti. Aileler güvenlik önlemleri altında otele yerleştirilmek üzere binadan çıkarıldı.



"Bir insanın hatayı bu kadar ucuz olmamalı"


Yıkılma tehlikesi bulunan Güllü Apartmanı’nda oturan evli ve 3 çocuk babası Yaşar Kılıçaslan, bir insanın canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini söyledi. Kılıçaslan, "Biz geçen seneden beri yıkım kararıyla karşı karşıyaydık. Kira yardımı gibi hiçbir yardım olmadı. Şimdi de polisler geldi, binayı boşaltmamızı istiyorlar. Biz binayı boşaltırız sıkıntı yok ama, daha sonra ne yapacağız? Dar gelirli aileler ve engelliler var, biz asgari ücretle çalışıyoruz. 18 ay kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar. Peki, daha sonra ne yapacağız, nereye gideceğiz? Geçen seneden bu yana kimse bu insanlar öldü mü kaldı mı, diye durumumuzu sormadı.Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bir insanın hatayı bu kadar ucuz olmamalı.” dedi.



Bina tahliye edildikten sonra kimsenin tekrar girmemesi için giriş kapısına çelik kapı takılıp mühürlendi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:14
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