"Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu” görücüye çıkıyor

Edirne Büyük Sinagogu bir fotoğraf sergisini daha ağırlıyor. Fotoğraf Sanatçıları Rubi Asa ve İzzet Keribar’ın fotoğraflarından oluşan, "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu” fotoğraf sergisi 18 Şubattan itibaren görücüye çıkıyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, sergiyle ilgili bir açıklama yaparak sanatseverleri açılışa davet etti. Güneren, "Edirne Büyük Sinagogu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonun tamamlanmasından bu yana Edirne turizminde önemli bir pay edindi. Bu payı pekiştirmek adına sürekli olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Güneren, "Rubi Asa hem mimar hem fotoğrafçı yönüyle tanınan bir isim. İzzet Keribar ise dünyaca bilinen fotoğraf sanatçılarımızdan. İzzet Keribar son olarak kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Bu bakımdan iki değerli insanın ‘Tarihe Düşülen Notlar’ olarak değerlendirilebilecek fotoğraflarını görme şansına sahip olacağız” diye konuştu.

Güneren, “Vakıflar Genel Müdürlüğü, harap durumdayken aslına uygun olarak yapılan onarımla Edirne Büyük Sinagogunu eski ihtişamlı günlerine döndürdü. Bu sergide Sinagogun dünü ve bugününe ilişkin belge niteliğinde fotoğraflar göreceğiz. Yapının ne aşamalardan geçtiğini de anımsama şansımız olacak” dedi.

Rubi Asa ve İzzet Keribar’ın fotoğraflarından oluşan “Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu” fotoğraf sergisi 18 Şubat Pazartesi günü saat 16.30’da Büyük Sinagog yanındaki Vakıf Kültür ve Sanat Evi’nde ziyarete açılacak.