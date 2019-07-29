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Yıkılan köprü kısa sürede yeniden yapıldı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesinde aşırı yağışlardan dolayı yıkılan köprü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesinin ortak çalışmasıyla kısa sürede yenilendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
Yıkılan köprü kısa sürede yeniden yapıldı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesinde aşırı yağışlardan dolayı yıkılan köprü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesinin ortak çalışmasıyla kısa sürede yenilendi. Çalışma, köprüyü kullanan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesinde geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağış, mahallede bulunan köprünün yıkılmasına neden oldu. Yağışların durmasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ile işbirliği yaparak köprüyü yeniledi. Köprünün yıkılması sonucu kapanan yolda menfez döşeyen ekipler, hem köprüyü yeniledi, hem de yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Vatandaşların sorun yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların huzurlu bir ortamda yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
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