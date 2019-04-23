0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kağıthane’de çöken binanın enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

İstanbulKağıthane'de 4 katlı binanın yıkılmasının ardından, çevredeki 21 bina risk nedeniyle boşaltılırken, boşaltıldıktan sonra kontrollü olarak yıkılan binanın enkazı gün ağarınca görüntülendi.

23 Nisan 2019 Salı 08:58
Kağıthane’de çöken binanın enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı.

19 bina boşaltılmıştı

Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalarla kontrollü bir şekilde gece boyunca yıkıldı.

Riskli alanda güvenlik artırıldı

Yıkımı yapılan binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verilmişti. Oluşan enkaz gün ağarınca ortaya çıkarken, polis ve zabıta ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor. Enkaza çıkan yol ve caddeler güvenlik şeridi ve bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:58
  1. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi
  2. bina

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    1. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    2. BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulu..
    3. EYT son dakika gelişmesi bugün
    4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve çocuklar..
    5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk..
    6. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin..
    7. Hiç kursa gitmeden usta müzisyenler..
    8. İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı..
    9. Siyez Buğdayı’nın serüveni belgesele..
    10. Sri Lanka'da ölü sayısı yükseldi!
    11. 4. Uluslararası Öğrenci Festivali..
    12. Isparta’da sahte içki üretimi yapılan..
    13. (Özel) Pazarda en az fiyatı artan..
    14. Gram altın 239 lira seviyelerinde
    15. Çocuk başkan oyun parkı ve top istedi
    16. (Özel) Cam kapıyı tuzla buz edip bir..
    17. BEÜ’ye anaokulu öğrencilerinden 23..
    18. Geleneksel Dede Korkut ‘Bilge Adam’ ve..
    19. Kaş’ta Ülkü Ocakları açılışı
    20. Milletvekilinden Başkan Tanğlay’a..
    21. Dünya kalp sağlığı haftası
    22. YKS sınav saat kaçta son dakika ÖSYM..
    23. U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe..
    24. Batı demek soykırım demek
    25. ‘Kimlik, Kültür ve Medeniyet’ konulu..
    26. Öğrencilerin 23 Nisan Kutlaması ve..
    27. Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu..
    28. (Özel) Maslak’ta gökdelenler kırmızı..
    29. Taksiciyi gasp eden sanıktan pes..
    30. Bitlis’te eğitim çalışanlarının..
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı