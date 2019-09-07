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Bodrum'daki rezalet projenin inşaatını bakanlık yıkacak!

Muğla'nın CHP'nin yönettiği Bodrum ilçesinde inşaatı durdurulan rezalet projenin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımının inşaat şirketinin araçlarının yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine bakanlık ekiplerince gerçekleştirileceği öğrenildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
Bodrum'daki rezalet projenin inşaatını bakanlık yıkacak!

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu.

Bakanlığın kararının hemen ardından belediye ekipleri, 4 gün sonra 24 Ağustos'ta tartışmaların merkezindeki The Bo Viera projesinin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı.

İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı. Ancak düne kadar süren çalışmaya son verildi. Şirket yetkililerinin, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi. Bunun üzerine 9 Eylül Pazartesi günü, bakanlık ekiplerince yıkımın gerçekleştirileceği belirtildi.

İmar davası Danıştay'da

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına 2016 yılının Şubat ayında başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu.

Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. Bodrum
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  6. inşaat

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