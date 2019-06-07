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Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve ’tırnaktaki doku’ çifte cinayeti çözdü

Tunceli’nin Pertek ilçesinde anne ile oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili polisin bazı delillerden yola çıkıp daha önce yakalayıp tutuklanmasını sağladığı zanlı Erkan Kos’un evinden elde ettiği kıyafetlerindeki kan lekesi ve tırnaktaki dokunun kriminal incelemeyle ortaya çıkması ile katil olduğu kesinlik kazandı.

07 Haziran 2019 Cuma 13:50
Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve ’tırnaktaki doku’ çifte cinayeti çözdü

Tunceli’nin Pertek ilçesinde anne ile oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili polisin bazı delillerden yola çıkıp daha önce yakalayıp tutuklanmasını sağladığı zanlı Erkan Kos’un evinden elde ettiği kıyafetlerindeki kan lekesi ve tırnaktaki dokunun kriminal incelemeyle ortaya çıkması ile katil olduğu kesinlik kazandı.


Olay, 21 Nisan Pazar günü meydana gelmişti. Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Gülsüm Taş ile 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş, evlerinde bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişti.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu anne Gülsüm ve oğlu Cafer Taş’ı öldüren kişinin cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine konulan Erkan Kos (38) olduğu kesinleşti.


Olayın yaşandığı gün cinayetlerle ilgili il ve ilçe emniyet müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip son derece titiz bir çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışmaları sırasında, 12 şahsın bilgi amaçlı ifadesine başvurdu. Çalışmaları belirli bir neticeye getiren polis, cinayet olayı ile ilgili 6 şahıs tespit etti. İlk düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, saklanan asıl şüpheli Erkan Kos’un (38), Adıyaman’ın Besni ilçesinde olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçede yapılan operasyonla gözaltına alındı.


6 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, Erkan Kos, tutuklanarak Elazığ’daki kapalı cezaevine gönderildi.



Yıkanan kıyafetteki kan cinayeti belgeledi


Tutuklanan zanlı, ifadesinde anne ile oğlu uzun süredir görmediğini söyledi. Ancak Kos’un olay günü ilçede bulunması, çalıştığı restorandaki bir bıçağın kaybolması, yakalandığı eve düzenlenen baskın esnasında yatağın altına gizlenerek saklanması polise katil bu dedirtti.


Şüphelinin evinde yapılan incelemede çamaşır makinesinde yıkanan elbiseler incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan incelemede zanlı Kos’un pantolonunda bulunan kan lekesinin cinayete kurban giden Cafer Taş’a ait olduğu tespit edildi.



Tırnak arasında, katilin dokusu çıktı


Olayın başından itibarentitiz bir çalışma yürüten ekipler, ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve ameliyat için hazırlanan Cafer Taş’ın el ve ayak tırnaklarından doku örnekleri aldı. Tırnaklar üzerinde Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede cinayet zanlısı Erkan Kos’a ait doku izleri de ayrı bir delil olarak ortaya çıkartıldı.


Kriminal inceleme sonuçlarıyla cinayetin Erkan Kos tarafından işlendiği kesinleşmiş oldu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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