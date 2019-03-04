Yıkadığı filin altında kalan adam, feci şekilde can verdi Hindistan'ın Kottayam şehrine bağlı Karappuzha bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir fili yıkayan bakıcı, hayvanın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Hindistan'ın Kottayam şehrine bağlı Karappuzha bölgesinde meydana geldi. Bir fili yıkayan bakıcı, ayağı kayıp zemine düştü. Üzerine filin oturduğu bakıcı hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşı fili kaldırdı ancak bakıcının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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