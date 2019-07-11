YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü Şahin'in, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Leyla Şahin'in cenazesi toprağa verildi

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in vefat eden yengesi emekli öğretmen Leyla Şahin'in naaşı, Karabük'te defnedildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Leyla Şahin (60) için Ovacık ilçesi Ekincik köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ekincik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Protokol üyeleri, YİK Üyesi Şahin'e taziyelerini iletti. Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı ve Ovacık Kaymakam Vekili Fatih Ürkmezer, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



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