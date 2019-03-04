0553 313 94 23

"Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:- "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım"

04 Mart 2019 Pazartesi 17:19
"Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım." dedi.

Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesince Turgutlu ilçesinde yapılan Alparslan Türkeş Kavşağı'nın açılışında, Cumhur İttifakı'nın seçim için kurulan bir ittifak olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın özünün ve ruhunun tamamen ülkenin bekası, istiklali, istikbali için yapılan bir ittifak olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"Liderler ülkelerinin kaderini temsil ederler. Bugün Türkiye'nin kaderini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli birlikte temsil etmektedirler. Cumhur İttifakı işte budur. Kendilerine 24 Haziran'da Millet İttifakı diyenler, 31 Mart'ta bu ittifakın ismini açık açık deklare etmiyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım. İttifak yokmuş gibi davranıyorlar. Bu zillet ittifakı milletimize karşı dürüst davranmıyor, yalan söylüyorlar."

Akçay, 31 Mart'ın, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticeleneceğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini dile getiren Akçay, "2023'te lider ülke Türkiye yolunda çok daha güçlü adımlar atılacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hiç olmadığı kadar, tıpkı Atatürk'ün dönemindeki gibi tam bağımsız bir ülkedir. O yüzden bizi çekemiyorlar. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın en önde gelen güçlü, müreffeh bir ülkesi haline gelecektir. Bunu da Cumhur İttifakı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışa, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:19
  1. "Cumhur İttifakı"
  2. Ak Parti
  3. Erkan Akçay
  4. MHP
  5. MHP Grupbaşkanvekili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'ten ihracat rekoru
    1. Gaziantep'ten ihracat rekoru
    2. Tokat sanayi sitesinde kentsel dönüşüm..
    3. MHP’li Akçay: "Cumhur İttifakı mertçe..
    4. Konya’da Muhasebe Haftası etkinliği
    5. İstanbul'da toprak kayması! Ekipler..
    6. Zarif'ten "her kurumun ayrı bir dış..
    7. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy:
    8. Kaza yapan alkollü sürücünün..
    9. Başkandan Almanlara Ordu daveti
    10. ABD markasından Lüleburgaz’a 3 ödül
    11. PKK’lıların kaçırdığı asker oğlundan..
    12. Saatler ne zaman ileri alınacak?..
    13. Tokat’ta,“Çevre Koruma Eğitimle..
    14. Evlerinin yanışını çaresizlik içinde..
    15. Oryantiring’in kalbi Salihli’de attı
    16. Kuşadası Ticaret Odası’nda ileri..
    17. Ulaştırma Bakanı Turhan; “5 G birçok..
    18. Hindistan jetleri sınırda Pakistan’a..
    19. Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları..
    20. Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
    21. Ziraat Odası Yıldırımtepe ile devam..
    22. Esenyurt’ta bir inşaatta kanalizasyon..
    23. Kesin aday listesi - Bursa
    24. Burundi'deki BM İnsan Hakları Ofisi..
    25. AK Parti adayı Akdoğan’dan CHP adayı..
    26. Kapalıçarşı'da altın
    27. İran, Hollandalı diplomatları kovdu
    28. Hilmi Güler: “Ordu’nun potansiyelini..
    29. Antalya'da korkutan görüntü! Paniğe..
    30. Başkan Kale’ye plaketli hizmet..
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk