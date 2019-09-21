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Yiğitlik abidesi kadınlarımız var

Gazetemiz okurlarından Mesut Yücetürk, "Yiğitlik abidesi kadınlarımız var" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:03
Yiğitlik abidesi kadınlarımız var

Mesut Yücetürk/Kayseri

Bakın işte Bingöllü Şehit Hatice Belgin de başı örtülü. Nene Hatun gibi, Kara Fatma gibi, cepheye mermi taşırken donarak ölen Şerife Kadın gibi o da başörtülü. Milleti için canını, gözünü kırpmadan, düşünmeden atladı katil PKK’lı canlı bombanın üstüne. Can paresi yavrusunu bile düşünmeden. Cepheye ellerini kınalayarak kurban olsun diye gönderen analar gibi. Vatanın evlattan, kendi canından daha kıymetli olduğunu bilen analar gibi.

Allah’a şükür ki böyle iman, cesaret ve yiğitlik abidesi kadınlarımız var. Ve elbette bu kadınların çocukları; destanlar yaratan, meydanları düşmana dar eden deli mi deli, tankın önüne atlayan yiğitlerimiz, kahraman erlerimiz, evlatlarımız var. Evet bu bir Kürt kadını. Aynı Çanakkale’de vatanı için canını seve seve veren Çerkez’i, Laz’ı, Arnavut’u, Boşnak’ı vb. gibi. Ama birileri kalkıp buna rağmen ve ısrarla NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE zırvasını paylaşırlar. Utanmadan, yüzü kızarmadan.

Ne oldu, mutlu mu oldun böyle demekle? Böyle basitlikleri, faşist söylemleri ne zaman bırakacağız? Bırak bu boş lafları. Sen bu millet için, bu vatan için ne yapıyorsun onu söyle. Sonra da kalkıp evladının doğuda askerlik yapmaması için kırk tane fırıldak çevir. Kızının doğuda öğretmenlik yapmaması için torpil arama telaşına düş. Vergi kaçırmak için şeytanın aklına gelmeyecek hinlikler düşün. Yanındaki açı, yoksulu görme. Allah versin de. Ufak bir tehlikede Atm’ye para çekmeye, avm’ye makarnaya koş. Soluğu yurtdışında al.

Sonra kalk vatan, millet, Sakarya edebiyatı yap. Heykele bir selam çak, saygı göster. Üstüne birde NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE de. Sonra da yan gel yat. Ohh İyi iş. O da yetmez. Başörtülü olanlara hayat hakkı tanıma. Okumalarına mani ol. Katsayı engeli koy. “Mahalle Baskısı” zırvasını yumurtla. Laiklik sopası ile inim inim inlet. O da yetmez; başörtülüler Arabistan’a de. O da yetmez; Kemalizmi bu milletin beynine kanırta kanırta kazı. Sen şunu unutma; sen varlığını önce Allah’a sonra bu gözünü budaktan esirgemeyen, ölüme gülerek koşan bu asil, mangal yürekli Millete borçlusun.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:03
  1. Sakarya
  2. Kayseri
  3. Çanakkale
  4. Mesut Yücetürk
  5. Bingöllü Şehit Hatice Belgin
  6. Nene Hatun
  7. Kara Fatma
  8. Şerife Kadın
  9. PKK
  10. Çerkez
  11. Laz
  12. Arnavut
  13. Boşnak
  14. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  15. Kürt
  16. avm
  17. Atm
  18. Kemalizm

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