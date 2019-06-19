Yiğitali’ye modern hizmet binası

Osmangazi Belediyesi tarafından Yiğitali Mahallesi’nde inşâ edilen Yiğitali hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. Bünyesinde muhtarlık, kahvehane ve misafirhanenin yer alacağı hizmet binasında ince işçilikler devam ederken, çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.

Yiğitali Mahallesi sâkinlerine kaliteli ve yerinde hizmet sunmak adına modern ve kullanışlı bir hizmet binası inşâ eden Osmangazi Belediyesi, faaliyetlerini bütün hızıyla sürdürüyor. Toplam 128 metrekare alan üzerine inşa edilen Yiğitali hizmet binasında muhtarlık, kahvehane ve misafirhane yer alacak. Temeli geçtiğimiz mart ayında atılan hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmak üzere olan Yiğitali hizmet binasının yaz sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapmış oldukları hizmetler ve projeler ile köyleri yeniden câzibe merkezi hâline getirdiklerini belirterek, “2009-2014 döneminde belediyemizin sorumluluk alanında olmamasına rağmen köylere çeşitli yatırımlar yaptık. Sorumluluk alanımıza girmesiyle birlikte de köylerimize yatırımlarımızı hızlandırdık. Her köyümüze park ve spor sahaları inşa ediyoruz. Hizmet binaları ve meydanlar yapıyoruz.Köylerimizin yollarını yeniliyoruz. Köylerimiz artık herkesin yaşamak isteyeceği yerler oldu. Yiğitali, Osmangazi’nin güzel mahallelerinden bir tanesi. Köylerden şehre göç yaşanırken, bu güzel köyümüze dışarıdan gelenler daha fazla oluyor. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız hizmet binamızda Yiğitali’ye değer katacaktır. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.