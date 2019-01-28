Yiğit Tayyibim Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Yiğit Tayyibim" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Süleyman Usta/Giresun Çalmadın çırpmadın soyup kaçmadın Tıka basa yiyip doyup kaçmadın Meyhaneye gidip şarap içmedin Onun için sevmediler Tayyibim Bu da gelip geçer yiğit Recebim * Vurmadın almadın hep doğru kaldın Savaşı sevmedin barışa daldın Millete hizmete yarışa daldın Onun için sevmediler Tayyibim Bu da gelip geçer yiğit Recebim * İnsanlığa hizmet vardı gayende İstanbul temizlik gördü sayende Sular gürül gürül akar evlerde Onun için sevmediler Tayyibim Bu da gelip geçer yiğit Recebim * Camiler kışlamız dedin korktular Rehberimiz Kur’an dedin ürktüler Hakk’ın vaat ettiği en güzel günler Gelecektir bilirsin sen Tayyibim Bu da gelip geçer yiğit Recebim Bunlar seni yıldıramaz Recebim * Süleyman Usta hep senin yanında Milyonlarca seven var etrafında Sen suçlu değilsin Hakk’ın katında Mevla’m suçlamasın seni yiğidim Dualarımız hep sanadır Tayyibim Bu da gelir geçer yiğit Recebim

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