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Yiğit Tayyibim

Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Yiğit Tayyibim" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:11
Yiğit Tayyibim

Süleyman Usta/Giresun

Çalmadın çırpmadın soyup kaçmadın

Tıka basa yiyip doyup kaçmadın

Meyhaneye gidip şarap içmedin

Onun için sevmediler Tayyibim

Bu da gelip geçer yiğit Recebim

*

Vurmadın almadın hep doğru kaldın

Savaşı sevmedin barışa daldın

Millete hizmete yarışa daldın

Onun için sevmediler Tayyibim

Bu da gelip geçer yiğit Recebim

*

İnsanlığa hizmet vardı gayende

İstanbul temizlik gördü sayende

Sular gürül gürül akar evlerde

Onun için sevmediler Tayyibim

Bu da gelip geçer yiğit Recebim

*

Camiler kışlamız dedin korktular

Rehberimiz Kur’an dedin ürktüler

Hakk’ın vaat ettiği en güzel günler

Gelecektir bilirsin sen Tayyibim

Bu da gelip geçer yiğit Recebim

Bunlar seni yıldıramaz Recebim

*

Süleyman Usta hep senin yanında

Milyonlarca seven var etrafında

Sen suçlu değilsin Hakk’ın katında

Mevla’m suçlamasın seni yiğidim

Dualarımız hep sanadır Tayyibim

Bu da gelir geçer yiğit Recebim

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:11
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. Süleyman Usta
  4. Savaş
  5. Tayyib
  6. Receb
  7. Recep Tayyip Erdoğan

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