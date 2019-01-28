Yiğit Tayyibim
Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Yiğit Tayyibim" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.28 Ocak 2019 Pazartesi 13:11
Süleyman Usta/Giresun
Çalmadın çırpmadın soyup kaçmadın
Tıka basa yiyip doyup kaçmadın
Meyhaneye gidip şarap içmedin
Onun için sevmediler Tayyibim
Bu da gelip geçer yiğit Recebim
*
Vurmadın almadın hep doğru kaldın
Savaşı sevmedin barışa daldın
Millete hizmete yarışa daldın
Onun için sevmediler Tayyibim
Bu da gelip geçer yiğit Recebim
*
İnsanlığa hizmet vardı gayende
İstanbul temizlik gördü sayende
Sular gürül gürül akar evlerde
Onun için sevmediler Tayyibim
Bu da gelip geçer yiğit Recebim
*
Camiler kışlamız dedin korktular
Rehberimiz Kur’an dedin ürktüler
Hakk’ın vaat ettiği en güzel günler
Gelecektir bilirsin sen Tayyibim
Bu da gelip geçer yiğit Recebim
Bunlar seni yıldıramaz Recebim
*
Süleyman Usta hep senin yanında
Milyonlarca seven var etrafında
Sen suçlu değilsin Hakk’ın katında
Mevla’m suçlamasın seni yiğidim
Dualarımız hep sanadır Tayyibim
Bu da gelir geçer yiğit Recebim
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