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Biyografi Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan hayatı, biyografisi, özgeçmişi
Biyografi

Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan hayatı, biyografisi, özgeçmişi

Yiğit Şardan ne iş yapıyor? Galatasaray başkanının kim olacağı merak edilirken, 19 Haziran'da genel kurul ve başkan seçimine gidiliyor. Galatasaray başkanı yarışında Yiğit Şardan ben de varım dedi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Yiğit Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi. Peki Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan kaç yaşında? Yiğit Şardan ne iş yapıyor? Yiğit Şardan hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:50:00 - 2021-05-28 11:51:14
Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan nereli? Yiğit Şardan hayatı, biyografisi, özgeçmişi

Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan, İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı. Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Öte yandan Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

 

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