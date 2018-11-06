Yiğit Bulut'un TRT'deki programı bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in TRT’deki programları sona erdi.

TRT’de ekrana gelen ve Yiğit Bulut’un yorum yaptığı ‘Derin Analiz’ ile Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve İlnur Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı bitti.

Fulin Arıkan programının sona erdiğini sosyal medya hesabından, “Bazen her şey biter, yine başlar yeni baştan” sözleriyle duyurdu.

(GazeteDuvar)