Yiğit Bulut'tan bomba 'erken seçim' yorumu
TRT Haber canlı yayınında konuşan Yiğit Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Piyasaların erken seçimden etkilenme ihtimaliyle ilgili bir sorunun üzerine Bulut, her halükarda problem çıkmayacağını belirtti.18 Nisan 2018 Çarşamba 09:12
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM
MHP Lideri'nin bu sözleri, Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP Lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istedi. CHP ve HDP kanadından ise "Hodri meydan" sesleri yükseldi.
PİYASALAR ETKİLENİR Mİ
TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan Yiğit Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.
"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."
Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.
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Ali33 dk önce Piyasalar etkilenmez yükseliş devam eder demek istemiş bilo57 dk önce ünlü ekonomist, reisin başdanışmanı,sayın doğu perinçeğin yeğeniyiğit bulut 1 dolar 1 dolar olacak dedi. bu aradakendisi aylık250.000 TLmaaş alıyor bilen varmı Hy-hy1 sa önce Bombacı Mûlayim.....Çok biliyorsan git doların,faizin ateşini düşür.Aynası iştir kişinin...hadi aslanım,hadi yiğidim fazla traş cildi bozar. Bomba ?1 sa önce Bunun her tarafi bomba olsa ne yazar...Her iki lafinin birisi Erdogan...Riyakarliktan baska bir sey degil.Hayatinda alni secdeye gitmemis, Allah peygamber bilmez, kuldan utanmaz adamin teki bu..Maalesef Cumhurbaskanimiz bunu kendine danisman yapmis,.cok yazik...Daha düne kadar islami kesime yaptigi hakaretleri unuttunuz mu Akit ailesi...Bunu haber diye koyamayin bir daha lütfen.Zira mübarek günlerde küfürler ettirmeyin insanlara.. mehterciiiii1 sa önce ağızı olan konuşuyor Naçar1 sa önce Jöle fiyatları fazla etkilenmeyecek demek istedi. Ali2 sa önce Bu adam ısrarla dolar:2,78₺ derdi nerde o günler ali koç2 sa önce BOMBA YORUM diye bunu deriml: "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur.".... ahmet 2 sa önce tamam da seçimin lafı bile doları yükseltti.. demek kş etkiliyor.. miharbi4 sa önce bu müptezel ekonomi etkilenmeyecek dediyse , hazırlıklı olun ekonomi sarsılacak