Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yiğit Bulut'tan bomba 'erken seçim' yorumu

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yiğit Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Piyasaların erken seçimden etkilenme ihtimaliyle ilgili bir sorunun üzerine Bulut, her halükarda problem çıkmayacağını belirtti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM

MHP Lideri'nin bu sözleri, Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP Lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istedi. CHP ve HDP kanadından ise "Hodri meydan" sesleri yükseldi.

PİYASALAR ETKİLENİR Mİ

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan Yiğit Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.

"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."

Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:12
  1. Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi
  2. yiğit bulut
  3. seçim
  4. devlet bahçeli
  5. chp
  6. hdp
  7. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • AliAli33 dk önce
    Piyasalar etkilenmez yükseliş devam eder demek istemiş
  • bilobilo57 dk önce
    ünlü ekonomist, reisin başdanışmanı,sayın doğu perinçeğin yeğeniyiğit bulut 1 dolar 1 dolar olacak dedi. bu aradakendisi aylık250.000 TLmaaş alıyor bilen varmı
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bombacı Mûlayim.....Çok biliyorsan git doların,faizin ateşini düşür.Aynası iştir kişinin...hadi aslanım,hadi yiğidim fazla traş cildi bozar.
  • Bomba ?Bomba ?1 sa önce
    Bunun her tarafi bomba olsa ne yazar...Her iki lafinin birisi Erdogan...Riyakarliktan baska bir sey degil.Hayatinda alni secdeye gitmemis, Allah peygamber bilmez, kuldan utanmaz adamin teki bu..Maalesef Cumhurbaskanimiz bunu kendine danisman yapmis,.cok yazik...Daha düne kadar islami kesime yaptigi hakaretleri unuttunuz mu Akit ailesi...Bunu haber diye koyamayin bir daha lütfen.Zira mübarek günlerde küfürler ettirmeyin insanlara..
  • mehterciiiiimehterciiiii1 sa önce
    ağızı olan konuşuyor
  • NaçarNaçar1 sa önce
    Jöle fiyatları fazla etkilenmeyecek demek istedi.
  • AliAli2 sa önce
    Bu adam ısrarla dolar:2,78₺ derdi nerde o günler
  • ali koçali koç2 sa önce
    BOMBA YORUM diye bunu deriml: "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur."....
  • ahmet ahmet 2 sa önce
    tamam da seçimin lafı bile doları yükseltti.. demek kş etkiliyor..
  • miharbimiharbi4 sa önce
    bu müptezel ekonomi etkilenmeyecek dediyse , hazırlıklı olun ekonomi sarsılacak
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
  1. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
  2. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
  3. İran'da yabancı mesajlaşma..
  4. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
  5. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
  6. Devler devletlere karşı birleşti
  7. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
  8. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
  9. Kritik zirve sona erdi!
  10. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
  11. Çocuklar kahve içmeli mi?
  12. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
  13. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
  14. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
  15. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
  16. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
  17. Üniversite sınavında FaceTıme..
  18. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
  19. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
  20. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!