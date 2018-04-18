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Yiğit Bulut'tan boma 'erken seçim' yorumu

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yiğit Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Piyasaların erken seçimden etkilenme ihtimaliyle ilgili bir sorunun üzerine Bulut, her halükarda problem çıkmayacağını belirtti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM

MHP Lideri'nin bu sözleri, Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP Lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istedi. CHP ve HDP kanadından ise "Hodri meydan" sesleri yükseldi.

PİYASALAR ETKİLENİR Mİ

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan Yiğit Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.

"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."

Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:12
  1. Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi
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