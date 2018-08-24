Yiğit Bulut: Trump’ı da etkisiz hale getirmek...

yeniakit.com.tr Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut,ABD’ninajan Brunson bahanesiyle Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş başlatan Trump’ın içinde bulunduğu çıkmazla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Bulut’un bugünkü yazısı:

Amerika’da “vicdan” harekete geçti ve “destek verenler” dahil tek tek itirafçı olurken, AMERİKAN HALKI ÜLKE İMKANLARINI ELE GEÇİRİP DÜNYA’YA SALDIRANLARA KARŞI ÜLKESİNİ GERİ ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Sevgili dostlar, tam bu noktada Amerikan halkı ve gerçekten bağımsız medya kuruluşlarına büyük bir görev düşüyor…

Amerikan halkı “15 Temmuz’da gördüğü Türkiye” resminden geriye doğru, üzerindeki “algı operasyonlarını” kırıp bakmaya başlayabilirse, çok önemli detaylar görebilir…

Amerikan halkı dostumuzdur, müttefikimizdir ama “iki halkı da sabote eden” DERİN YAPILANMALAR asla!

TRUMP'I DA ETKİSİZ HALE GETİRMEK DAHİL, NE GİBİ SONUÇLAR...

Peki bundan sonra Trump’ı da etkisiz hale getirmek dahil, ne gibi SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR?

Cevap geçmişte gizli…

Sevgili dostlar, yıllardır “TSK’ya kimler, neden saldırıyor” başlığı altında “1997’de Amerika’da yayınlanan YENİ BİR YÜZYIL İÇİN STRATEJİ” raporundan bahsediyor ve TSK’nın şekillendirilmesinin 1997’den itibaren “son halkaya” girdiğinin altını çiziyorum…

Şimdi size bir soru; “11 Eylül saldırısına giden süreçte, saldırının arkasından İslam ve terör vurgusunu özellikle bir araya getirme planı olan ve bu işin içinde olan bir yapı olsanız, ne yapardınız?”

Cevap çok açık; başlayacak BATI-İSLAM karşıtlığı denkleminde İslam coğrafyası üzerinde özellikle “çekirdek” olan Türkiye’de kullanabileceğiniz bir yapıyı “kasaya” koyardınız…

Sevgili dostlar, bu noktada gelelim “28 Şubat noktasına… 28 Şubat neydi? Bu yapının “başındakinin” yani terörist başı FETÖ’nün, Amerikan topraklarına “11 Eylül öncesi transfer edilmesi”!

Peki Amerikan Devleti “11 Eylül’den yıllar sonra hangi Avrupa Devleti’nin izlerini” bu yolda bulduğunu düşünüyor? Daha doğrusu Amerika’daki Derin Yapılar ile bu Avrupa Devleti’ndeki Derin Yapıların işbirliği izlerini…

Bazı AB ülkelerinin başta PKK olmak üzere terör örgütlerine arka çıkması tesadüf mü? PEKİ ŞİMDİ AMERİKA-ALMANYA NEDEN BİRBİRİNE DÜŞMÜŞ GÖRÜNÜYOR? BU GERÇEK BİR KAVGA MI?

Şimdi Amerikan halkına, dostumuz, kardeşimiz olan sokaktaki insanlara soruyorum; 11 Eylül’ün parçalarından biri olan örgütlenmeler ya hala sizin topraklarınızdaysa? YA İKTİDAR ODAKLARI BU ÖRGÜTLENMENİN ELİNE GEÇMİŞSE!

DAHA DA İLERİ GİDEYİM VE AMERİKAN HALKINI UYARMAK ADINA SORAYIM; Bugün bize saldıran FETÖ örgütlenmesi, ABD topraklarındaki militanlarını Amerikan halkına saldırtmaya başlarsa?

Sorular uzayıp gidiyor… Burada kesiyor ve herkes bir kez daha GÖRÜNENLERİN GERÇEKLERDEN AYRIŞABİLECEĞİNİN ALTINI ÇİZEREK, “BÜYÜK AMERİKA YENİDEN” DİYENLERİN AMERİKA’YI FELAKETE SÜRÜKLEYENLER OLABİLECEĞİNİN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM!

Sonuç: Burada önemli detay; 1997’den itibaren Amerika’dan İslam coğrafyasına kan ve gözyaşı üreten bu yapılanmalar ve taşeronlarının DEVLETLER VE HALKLARIN işbirliği içinde ortaya çıkarılması ve yok edilmesi… TÜRKİYE TEK BAŞINA BİLE KALSA BU KÜRESEL ÇETEYE KARŞI MUTLAKA ZAFERE ULAŞACAK VE DÜNYA GENELİNCE ÖZGÜRLEŞMENİN YOLUNU AÇMAYA DEVAM EDECEKTİR!

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’IN TARİHE GEÇEN ÇARPICI CÜMLESİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLAYALIM; “DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR”!!