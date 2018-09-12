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Yiğit Bulut yeni yönetimde yer almadı

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yer almadı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:03
Yiğit Bulut yeni yönetimde yer almadı

Türkiye Varlık Fonu'nun yeni yönetimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Zafer Sönmez'in Genel Müdürlük görevine getirildiği atama kararına göre, başkan vekilliğine Berat Albayrak atandı.

YİĞİT BULUT YER ALMADI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:03
  1. yiğit bulut
  2. Türkiye Varlık Fonu

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