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Yiğit Bulut: Erdoğan 10 yıl önce söylemişti, aynen hayata geçti

Yiğit Bulut, bundan tam 10 yıl önce Erdoğan ile bir TV programı yaptığını, o gün Erdoğan’ın anlattığı hükümet sisteminin bugün aynen hayata geçtiğini söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:20

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında Türkiye'nin açtığı yeni sayfa konuşuldu.

"200 YILDIR ÖRDÜĞÜ AĞLAR..."

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni sistemle birlikte hızlı bir ilerleyişe gireceğinin altını çizen Yiğit Bulut, "Bürokrasinin 200 yıldır ördüğü ağlar başkanlık sistemi ile çöktü" dedi.

Yeni sistemin yavaş yavaş oturacağına dikkat çeken Bulut, 1 Ağustos'tan itibaren sistemin tıkır tıkır işleyeceğini söyledi.

"BÜROKRASİ ORTADAN KALKIYOR"

Eskiden bir bakanın değişmesinin bile uzun sürdüğünü hatılatan Yiğit Bulut, yeni sistemle Başkan'ın imzasıyla bakanların hemen değiştirilebileceğini ifade etti.

Bulut, "Bürokrasi ortadan kalkıyor, kırtasiyecilik ortadan kalkıyor" dedi.

"ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ"

Erdoğan ile üst üste dört TV programı yaptığını belirten Yiğit Bulut, "Tam on yıl önce Türk tipi başkanlık sistemi diye ilk defa konuyu orada açmıştı. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam on yıl içinde bu süreç gerçekleşti ve sayın cumhurbaşkanımızın başbakan olarak on yıl önce ben bir gazeteciyken anlattığı vizyon model aynen hayata geçti." ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:20
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yiğit Bulut

YORUM YAZ

  • gfhfghgfhfgh52 dk önce
    Bu adamı görünce ... bu adam ekrana çıkınca Ak partinin oyları inan ki eriyor.
  • ENGİN CANENGİN CAN58 dk önce
    bürokrasi ve başbakanlık makamı 1370 yılından beri vardı.sadrazam vezirazam başbakanlık.bu makamyyüzyıllardır vardı.şak diye kapatınca göreceksiniz hata yaptıgınızı.türkler böyle kral başkan imparator edasıyla ülke yöneten liderleri sevmez.bunu yapsa ataturk yapardı.krallıgını padişahlıgını ilan eder kimse çıt diyemezdi.ama o bile yapmadı.cunku türklügün genlerinde bunu kabullenmemek oldugunu bilir.kral edasıyla ulke yönetmek turklerin sevmedigi bi yöntemdir.biraz tarih bilen ne demek istedigimi anlar
Bugünkü Akit

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