Yiğit Bulut: Erdoğan 10 yıl önce söylemişti, aynen hayata geçti

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında Türkiye'nin açtığı yeni sayfa konuşuldu.

"200 YILDIR ÖRDÜĞÜ AĞLAR..."

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni sistemle birlikte hızlı bir ilerleyişe gireceğinin altını çizen Yiğit Bulut, "Bürokrasinin 200 yıldır ördüğü ağlar başkanlık sistemi ile çöktü" dedi.

Yeni sistemin yavaş yavaş oturacağına dikkat çeken Bulut, 1 Ağustos'tan itibaren sistemin tıkır tıkır işleyeceğini söyledi.

"BÜROKRASİ ORTADAN KALKIYOR"

Eskiden bir bakanın değişmesinin bile uzun sürdüğünü hatılatan Yiğit Bulut, yeni sistemle Başkan'ın imzasıyla bakanların hemen değiştirilebileceğini ifade etti.

Bulut, "Bürokrasi ortadan kalkıyor, kırtasiyecilik ortadan kalkıyor" dedi.

"ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ"

Erdoğan ile üst üste dört TV programı yaptığını belirten Yiğit Bulut, "Tam on yıl önce Türk tipi başkanlık sistemi diye ilk defa konuyu orada açmıştı. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam on yıl içinde bu süreç gerçekleşti ve sayın cumhurbaşkanımızın başbakan olarak on yıl önce ben bir gazeteciyken anlattığı vizyon model aynen hayata geçti." ifadesini kullandı.