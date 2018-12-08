YHT'de yıl sonu hedefi belli oldu

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenler (YHT) ile bugüne kadar 44,3 milyon kişi yolculuk yaptı. Bu yılın 11 ayında yaklaşık 7,4 milyon kişinin taşındığı YHT'lerle yıl sonunda 8 milyon rakamına ulaşılması amaçlanıyor.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul seferleri başladı.

Yapımı süren projeler de var

Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolunun inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında YHT hattı yapım çalışmaları devam ediyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT'lerle geçen yıl 7,2 milyon yolcu taşındı. Bu yılın aralık ayına kadar 7,4 milyon yolcunun taşındığı YHT'lerde yıl sonunda 8 milyon yolcu rakamına ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar YHT'lerde 44,3 milyon yolcu taşındı.

Kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 52 YHT seferi yapılıyor.