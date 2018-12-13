THY- Euroleague
0553 313 94 23

YHT seferleri Eryaman Garı'ndan yapılıyor

Marşandiz istasyonundaki kazanın ardından bölgede inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken YHT Garı'na gelen biletli yolcular otobüsler ile Eryaman istasyonuna taşınıyor- YHT seferleri, saat 12.15'ten itibaren Eryaman YHT Garı'ndan yapılmaya başlandı - İptal edilen seferlere bileti olan yolculara ücretleri iade ediliyor

13 Aralık 2018 Perşembe 13:09
YHT seferleri Eryaman Garı'ndan yapılıyor

ANKARA (AA) - Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, YHT Garı'na gelen biletli yolcular, otobüsler ile Eryaman istasyonuna taşınıyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.36'da meydana gelen kazanın ardından, Marşandiz istasyonunda inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

YHT ile Konya, Eskişehir ve İstanbul'a gidecek biletli yolcular ise YHT Garı'ndan otobüsler ile Eryaman istasyonuna götürülüyor.

TCDD yetkilileri, seferlerin Eryaman YHT Garı'ndan saat 12.15 itibarıyla yapılmaya başlandığını bildirdi. Ankara YHT Garı'na gelen yolcuların, otobüsler ile Eryaman YHT Garı'na götürüldüğünü belirten yetkililer, yolcuların, buradan da trenlerle gidecekleri yere devam edeceklerini kaydetti.

Yetkililer, kaza nedeniyle bazı seferlerin de iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen seferler için bileti olan yolcuların ücretlerinin tamamının iade edildiğini veya başka bir güne ertelendiğini aktaran yetkililer, seferlerin, kazanın yaşandığı bölgedeki çalışmaların tamamlanması ve enkazın kaldırılmasının ardından normale döneceğini vurguladı.



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:09
  1. Ankara YHT Gar
  2. Ankara'daki tren kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak
    1. Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki..
    3. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:..
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu
    6. Erdoğan, ikinci 100 günlük hedefleri..
    7. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:..
    8. Memur-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor
    10. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
    11. İsrail ordusu Ramallah'ın giriş..
    12. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo..
    13. Tren kazasında 3 kişi gözaltına alındı
    14. Eski savcı Bozkurt, 15 Temmuz..
    15. Ankara'daki tren kazasıyla ilgili..
    16. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş..
    17. Ankara'daki tren kazası
    18. "İş Hayatında Blokzinciri" konferansı
    19. GaleriDeniz, sokak hayvanları yararına..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan "tren kazasına"..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!