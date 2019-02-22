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YHT kazazedelerinden Ankara İtfaiyesine teşekkür ziyareti

Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren kazası sonrası Ankara İtfaiyesi tarafından kurtarılan kazazedeler, itfaiyecilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 10:53
YHT kazazedelerinden Ankara İtfaiyesine teşekkür ziyareti

Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren kazası sonrası Ankara İtfaiyesi tarafından kurtarılan kazazedeler, itfaiyecilere teşekkür ziyaretinde bulundu.


Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren kazası sonrası Ankara İtfaiyesi tarafından yaralı olarak kurtarılan kazazedeler, Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu vurgularken, kazazedelerden Bülent Bingöl ve Necati Vardar duygularını, “Kaza esnasında insanüstü bir çabayla birçok insanın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine minnettarız, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.


Bülent Bingöl, kaza esnasında Ankara İtfaiyesi ekiplerinin 2 saati aşkın bir süre kendileri dahil canları pahasına diğer yaralıları kurtardığına şahit olduğunu belirterek, “Enkaz altındayken duyduklarımdan insanüstü bir çaba sarf ettiklerini hatırlıyorum. Sedyeye aldıkları sırada nerede çalıştıklarını sordum. Gerçekten özveriyle çalıştılar, hayatlarımızı kurtardılar. Hayatta ve sapasağlam olduğumu görmelerini, yaptıkları işle onur duymalarını istediğim için ziyaret etmek istedim” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:53
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