0553 313 94 23

YHT kazasının yaşandığı hatta onarım çalışmaları sürüyor

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasının yaşandığı Marşandiz İstasyonu'nda enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kazada hasar gören rayların ve elektrik iletim hatlarının onarımına devam edildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:31
YHT kazasının yaşandığı hatta onarım çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu'nda onarım çalışmalarına devam edildi.

İstasyonda oluşan enkazın vinç yardımıyla hattın yanındaki boş alana taşınmasının ardından, raylarda ve elektrik iletim hatlarında oluşan hasarın onarımı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, hasarlı rayların yerine yeni raylar yerleştirilirken, enerji iletim hatlarında son kontrollerin yapıldığı dikkati çekti.

Öte yandan, kaza alanından çıkarılan ve oksijen kaynağı ile kesilen üst geçide ait enkaz parçalarının taşınmasına devam edildi.

Hattaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, şehir içi banliyö seferlerinin yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:31
  1. Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası
  2. Marşandiz İstasyonu
  3. YHT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek"
    1. "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar..
    2. MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu
    3. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yılda 9..
    5. Cevizlibağ'da tramvay kazası
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    7. ManU çıldırdı! Koulibaly için dudak..
    8. 1 kilo 450 gram esrara 1 tutuklama
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'a yine..
    10. Muğla'da firar eden er çaldığı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz MHP ile..
    12. Adana Adliyesinde hareketli anlar!
    13. Sizce asgari ücret en az ne kadar..
    14. İznik'te erik ağaçları kış mevsiminde..
    15. "Kafa karışıklığının en güzel cevabı..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetten ve..
    17. İran'da uyuşturucu operasyonu: 2 ölü
    18. Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    20. Rum lider fazla 'Uyanık!' çıktı! '4..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak