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YHT kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Ankara Valiliği:- "Son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 kişi yaralanmıştır"

13 Aralık 2018 Perşembe 10:04
YHT kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi

ANKARA (AA) - Başkentte yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında son tespitlere göre biri makinist 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ankara Valiliği tarafından hızlı tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

- Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.

Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:04
  1. Ankara Valiliği
  2. makinist
  3. YHT
  4. Yüksek Hızlı Tren

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