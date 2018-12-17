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YHT kazasında sıcak gelişme! Gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Ankara'daki YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD çalışanı adliyeye sevk edildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
YHT kazasında sıcak gelişme! Gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolden geçtiler

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
  1. Konya
  2. Ankara
  3. TCDD
  4. YHT kazası
  5. Yüksek Hızlı Tren

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