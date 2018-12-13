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YHT kazasına ilişkin olay yeri incelemeleri tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli olay yeri incelemeleri yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir"

13 Aralık 2018 Perşembe 15:37
YHT kazasına ilişkin olay yeri incelemeleri tamamlandı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin olay yeri incelemelerinin yapıldığı, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin tamamının yerine getirildiği, kesin kaza nedeninin tespiti için gerekli talimatların verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 06.30 sıralarında Ankara'dan Konya'ya seyreden Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Yenimahalle ilçesi Marşandiz mevkisinde aynı hattan gelen kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı, olayın başsavcılığa bildirilmesi üzerine ivedilikle olay yerine hareket edildiği ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden 9 kişiden 2'sinin YHT'nin, 1'inin kılavuz lokomotifin makinisti, 6 kişinin de YHT'de yolcu olarak bulunan kişiler olduğu bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli olay yeri incelemeleri yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:37
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. kaza
  3. Marşandiz
  4. YHT

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