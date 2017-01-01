YG İnşaat’tan Yakacık’ta butik proje

Şirket, 60 milyon liralık yatırım değeriyle ‘Çevre dostu’ konseptinde kurguladığı Yakapark’ta metrekaresi fiyatı 3 bin 800 liradan başlayan daire seçeneklerini görücüye çıkardı.

En düşük daire fiyatının 235 bin 200 lira (2+1) olduğu projeyle ilgili bilgi veren YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Gülhan, 1980 yılından bugüne İstanbul Anadolu Yakası’nda çok sayıda konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Gülhan da lansmana özel şirket bünyesinde de yüzde 30 peşin 60 ay vade farksız fırsatı sunduklarını açıkladı. Kişiye özel ödeme kolaylıklarının da yer aldığı proje anahtar teslimleri Ekim 2019’da yapılacak.

Çevreci bir proje olan Yakapark’ta banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan suların arıtılmasına imkân veren gri su sistemi uygulanacak.