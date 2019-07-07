Yevhen Seleznyov Süper Lig'e geri dönüyor!
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da forma giyen Yevhen Seleznov İspanyol kulübü Malaga ile yollarını ayırdı.07 Temmuz 2019 Pazar 12:37
Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr- Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da forma giyen ve gösterdiği performansla İspanyol takımı Malaga'ya transfer olan Yevhen Seleznyov kulübüyle yollarını ayırdı.
Seleznyov'un Süper Lig ekipleriyle görüşme halinde olduğu ve Türkiye'ye dönmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.
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