"Yetmez" deyip 'beşinci doz aşı" çağrısı yaptı

İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde araştırmacı olan, SVF Matti Sällberg aşı firmasının da yöneticiliğini yapan Sällberg, Aftonbladet gazetesine verdiği demeçte, "Aşının hastalığın ciddi etkilerine ve ölüme karşı ne kadar süre koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Bu da güvenli olan seçenekleri değerlendirmek gerektiği anlamına geliyor" dedi.

"Üçüncü, dördüncü, hatta beşinci doz gerekli"

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nun sonbaharda üçüncü doz aşı yapılması kararının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Sällberg, "İkinci doz aşıdan sonra bağışıklık yanıtı zamanla etkisini yitirir. 1 yıl içinde çoğu kişi virüse karşı yeniden korunmasız hale gelebilir. Henüz bilmiyoruz ama üçüncü doz aşı vurulursanız bağışıklık yanıtı yeniden aktif hale gelecek. Biyoloji, bağışıklık yanıtının etkisinin kaybolmasının mümkün olduğunu söylüyor. O halde üçüncü, dördüncü, hatta beşinci doz gerekli" ifadelerini kullandı.

"Kan pıhtılaşması riski taşıyor"

Şu anda destekleyici dozların yan etkileri üzerine sınırlı sayıda araştırma var ama eldeki araştırmalar bu dozlarla birlikte bağışıklık yanıtının arttığını ve yan etki riskinin fazlalaşmadığını gösteriyor.

Aksine, AstraZeneca'ya dair araştırmaların ilk dozun ardından kan pıhtılaşması riski taşıdığını gösterdiğini vurgulayan Sällberg, "Dolayısıyla bir doz aşı olmuş ve hiçbir sorun yaşamamış kişilerin destekleyici dozlarla ilgili endişelenmesine gerek yok" mesajı verdi.