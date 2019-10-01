0553 313 94 23

Yetkisiz yetkililer ve menfi muhalefetçikler

Gazetemiz okurlarından İsmail Tekpınar, "Yetkisiz yetkililer ve menfi muhalefetçikler" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

01 Ekim 2019 Salı 12:55
Yetkisiz yetkililer ve menfi muhalefetçikler

İsmail Tekpınar

Tuhaf hadiseler cereyan etmekte… Hiçbir söz veya imza yetkisi bulunmayan ağırlıkla muhalefet kanadından olan bir ekibin IMF yetkilileri ile ne işi var ki?

Ne işler çeviriyorlar da güya ülkenin ekonomi bakanıymış gibi IMF yetkilileriyle saman altından su yürütürcesine görüşüyorlar…

Bakın Berlin’de görüşmeyi yapan yetkisizler de bunların zihin ekibinden, çok manidar… Bu yetkisizler; CHP, HDPKK, firari FETÖ’cüler ve CHP kanadından seçilmiş SP’li vekil… Tıpkı İstanbul seçimlerindeki yapılan keşmekeş ittifak gibi mi?

Akılların alamayacağı hiç de iyi niyetli düşünülemeyecek bir görüşme…

Ayrıca IMF ile görüşme Berlin ayağının perde arkası gibi duruyor…  Pekâlâ bunlara yetkiyi kim verdi? IMF hangi sıfatla bu yetkisizlerle görüştü?

Masada hangi proje vardı da böylesine hafiyevâri görüşmeler yapılıyor… Kemal Derviş döneminde olduğu gibi hükümeti içerden yıkın, biz parayı verelim siz de batırılacak bankalar kurdurun sonrasında da batırın mı dediler… Bu görüşmeyi gerçekleştiren CHP’nin vekili 2001 krizinde hazinenin başındaki ikinci adam yani müsteşar değil miydi?

Demek ki IMF ile o dönemde bağları güçlendirmişler tabiri caizse kanka olmuşlar…

Lider Türkiye’nin büyüyen ekonomisini, sanayisini hiçe sayıp dünyaya menfi bir değerlendirme raporunu sunmayı planlıyorlar.

Eğer planları tutacak olursa bizim kendini aydın zannedenler buna göre büyük Türkiye’yi değerlendirmeye kalkacaklar.

Ama sonuçların yalan ve menfi ideolojilerinin üzerine kurulduğu için artık tutması mümkün değildir…

Çünkü karşılarında uyanan ve basireti geçmişten daha açık bir Türkiye milleti var…

Emperyalistlerin dışarıdan yapamadığını içerden yaptırma projeleri mi görüşüldü?

Yoksa geçmişteki mandacı zihniyet tekrar mı yaymaya ve aşılamaya çalışılmakta… Unutmayın ki bu planlarınızda tutmayacak…

Çok güzel beceriyorlar menfi muhalefeti batıya çanak tutup milleti algıyla yönetmeyi…

Çok merak konusudur bu hadiseyi millete nasıl bir kılıf uydurarak açıklayacaklar…

Eğer samimi iseniz gösterin, müspet muhalefet yapın, batıya elinizin tersiyle vurun, ülkenize sahip çıkın…

Ama nerde o muhalefet, ipin ucu kaçmış kim bilir kimlerin elinde…

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de her şey aşikârdır… Az mesafe katedelim, sahaya yeni algı ve kafa karıştırıcı, ayrıştırıcı projeler sürüyorlar…

Safi zihinleri bulandırıp, tefessüh eden emellerini yaymaya çalışmaktadırlar.

*

Sen haykır ki uyuyan islam âlemi ayağa kalksın.

Ümidimi hiç kaybetmedim dünyaya yeniden adaleti ve nizamı getirecek Türkiye’dir.

Bilinmez kimin liderliğinde olur ,fakat büyüyen lider Türkiye’dir ve öyle olmaya namzettir…

Şahıslar gelip geçicidir, baki kalan devlettir. Bize düşen görev devletimize ve lidere sahip çıkıp destek olmaktır…

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma tüm dünya Müslümanlarının ve bizlerin hissiyatına tercüman oldu…

Tarihe geçecek bu konuşmayı özellikle tebrik ediyor, Sayın Başkana şükranlarımı sunuyorum…

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:55
  1. İsmail Tekpınar
  2. IMF
  3. ekonomi bakanı
  4. CHP
  5. HDPKK
  6. FETÖ
  7. İstanbul seçimleri
  8. Kemal Derviş
  9. Emperyalistler
  10. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?
    1. Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!..
    2. Çilekli kalpli kurabiye tarifi
    3. Davutoğlu strateji değiştirdi: AK..
    4. Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur..
    5. İBB düğmeye bastı: Yıkım resmen başladı!
    6. Darbeci Sisi'nin televizyonuna konuşan..
    7. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
    8. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    9. Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta programı!..
    10. Keşmir 72 yıldır kanayan bir yara
    11. Metro hatları 01:30’a kadar uzatıldı!
    12. ABD'li casus idam cezasına çarptırıldı
    13. Bağırsak tembelliği bitkisel tedavi..
    14. Depremde hatlar çökmüştü... Hükümetten..
    15. ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler..
    16. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    17. YÖK bu adamı atmalı
    18. Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    19. Yetkisiz yetkililer ve menfi..
    20. Kayserispor'da Hikmet Karaman istifa..
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular