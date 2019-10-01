Yetkisiz yetkililer ve menfi muhalefetçikler

İsmail Tekpınar

Tuhaf hadiseler cereyan etmekte… Hiçbir söz veya imza yetkisi bulunmayan ağırlıkla muhalefet kanadından olan bir ekibin IMF yetkilileri ile ne işi var ki?

Ne işler çeviriyorlar da güya ülkenin ekonomi bakanıymış gibi IMF yetkilileriyle saman altından su yürütürcesine görüşüyorlar…

Bakın Berlin’de görüşmeyi yapan yetkisizler de bunların zihin ekibinden, çok manidar… Bu yetkisizler; CHP, HDPKK, firari FETÖ’cüler ve CHP kanadından seçilmiş SP’li vekil… Tıpkı İstanbul seçimlerindeki yapılan keşmekeş ittifak gibi mi?

Akılların alamayacağı hiç de iyi niyetli düşünülemeyecek bir görüşme…

Ayrıca IMF ile görüşme Berlin ayağının perde arkası gibi duruyor… Pekâlâ bunlara yetkiyi kim verdi? IMF hangi sıfatla bu yetkisizlerle görüştü?

Masada hangi proje vardı da böylesine hafiyevâri görüşmeler yapılıyor… Kemal Derviş döneminde olduğu gibi hükümeti içerden yıkın, biz parayı verelim siz de batırılacak bankalar kurdurun sonrasında da batırın mı dediler… Bu görüşmeyi gerçekleştiren CHP’nin vekili 2001 krizinde hazinenin başındaki ikinci adam yani müsteşar değil miydi?

Demek ki IMF ile o dönemde bağları güçlendirmişler tabiri caizse kanka olmuşlar…

Lider Türkiye’nin büyüyen ekonomisini, sanayisini hiçe sayıp dünyaya menfi bir değerlendirme raporunu sunmayı planlıyorlar.

Eğer planları tutacak olursa bizim kendini aydın zannedenler buna göre büyük Türkiye’yi değerlendirmeye kalkacaklar.

Ama sonuçların yalan ve menfi ideolojilerinin üzerine kurulduğu için artık tutması mümkün değildir…

Çünkü karşılarında uyanan ve basireti geçmişten daha açık bir Türkiye milleti var…

Emperyalistlerin dışarıdan yapamadığını içerden yaptırma projeleri mi görüşüldü?

Yoksa geçmişteki mandacı zihniyet tekrar mı yaymaya ve aşılamaya çalışılmakta… Unutmayın ki bu planlarınızda tutmayacak…

Çok güzel beceriyorlar menfi muhalefeti batıya çanak tutup milleti algıyla yönetmeyi…

Çok merak konusudur bu hadiseyi millete nasıl bir kılıf uydurarak açıklayacaklar…

Eğer samimi iseniz gösterin, müspet muhalefet yapın, batıya elinizin tersiyle vurun, ülkenize sahip çıkın…

Ama nerde o muhalefet, ipin ucu kaçmış kim bilir kimlerin elinde…

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de her şey aşikârdır… Az mesafe katedelim, sahaya yeni algı ve kafa karıştırıcı, ayrıştırıcı projeler sürüyorlar…

Safi zihinleri bulandırıp, tefessüh eden emellerini yaymaya çalışmaktadırlar.

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Sen haykır ki uyuyan islam âlemi ayağa kalksın.

Ümidimi hiç kaybetmedim dünyaya yeniden adaleti ve nizamı getirecek Türkiye’dir.

Bilinmez kimin liderliğinde olur ,fakat büyüyen lider Türkiye’dir ve öyle olmaya namzettir…

Şahıslar gelip geçicidir, baki kalan devlettir. Bize düşen görev devletimize ve lidere sahip çıkıp destek olmaktır…

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma tüm dünya Müslümanlarının ve bizlerin hissiyatına tercüman oldu…

Tarihe geçecek bu konuşmayı özellikle tebrik ediyor, Sayın Başkana şükranlarımı sunuyorum…