“Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Arttırılması Projesi” protokolü törenle imzalandı

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği tarafından “Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Arttırılması Projesi” işbirliği protokolü törenle imzalandı.

Eskişehir Valiliği Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Akım Ağca, Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği (ESAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ve ilgililer katıldı.

İmza öncesi yaptığı konuşmada, ülkemizin nitelikli insan gücüne ve özel sektörümüzün "ara kalifiye elemana" ihtiyacı olduğunu dile getiren Vali Çakacak, “Ekonomimizin büyümesinin, kalkınmamızın ve refah seviyemizin yükselmesinin temel şartlarından birisi de nitelikli insan gücü ihtiyacının rahatça karşılanmasıdır. Nitelikli insan gücünün karşılanabilmesi ise doğrudan meslekî ve teknik eğitimin niteliği ile alakalıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi için meslekî ve teknik eğitime önem verilmesi ve daha verimli hâle getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin nitelikli insan gücüne ve özel sektörümüzün ara kalifiye elemana ihtiyacı düşünüldüğünde, kaliteli bir meslekî ve teknik eğitime yönelik stratejiler ve politikalar büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla meslekî eğitimi özendirici ve geliştirici çalışmalar önemli olmaktadır. Bu amaçla Valiliğimiz, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği arasında imzalanan ’Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Artırılması Projesi’ işbirliği protokolünü çok anlamlı ve değerli buluyorum. Bu protokolle, Eskişehir il sınırları içinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Meslekî ve Teknik Lise öğrencilerinin öncelikli olarak, yetkin işgücünün keşfedilerek teknik eleman ihtiyacının karşılanması kapsamında, Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği’nin faaliyet gösterdiği sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sektöre yönelik eğitimlerin verilmesi, bunun için de eğitim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yapılarak gençlerimizin sektörde istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. İnşallah bu ve benzeri projelerle yüksek nitelikli ara kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması yanında iline, ülkesine ve milletine hizmet edecek nice gencimiz yetişecek. Projeye sundukları katkılar sebebiyle Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze, Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği’ne ve bunların değerli yönetici ve çalışanlarına emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. ’Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Artırılması Projesi’ işbirliği protokolünün ilimiz ve ülkemiz için güzel neticeler getirmesini diliyor, hepinize projede başarılar diliyorum” dedi.

İmza altına alınacak proje hakkında bilgiler veren Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Akşit ise, nitelikli eleman bulmanın önemine dikkat çekti. Genel Müdür Akşit, “Bu proje ile Eskişehir’deki meslek ve teknik liselerinin kalitesini bir üst seviyeye çıkararak havacılık sektörüne kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından “Yetkin İşgücünün Keşfedilerek İstihdamın Arttırılması Projesi” işbirliği protokolü Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği (ESAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş tarafından imza altına alınarak resmiyete kavuşturuldu.