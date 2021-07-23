'Yetkililere sesleniyorum!'

Sivas Valiliğine mektup gönderdim 4 maddelik. Trafik tehlikesine dikkat çektik. Bize verilen cevapta kontroller yapılıyor denilmektedir. Mülkiye amirleri, Karayolları Kanunu gereğince il ve ilçe trafik komisyonu başkanıdır. Biz bu yazıda hüküm vermiyoruz. Tehlikeyi bildiriyoruz. Otopark tedbiri alınması için talepte bulunuyoruz. Divriği ilçesinde bütün sokaklar, çarşı içerisi, binlerce özel araç tarafından park yapılıyor. Yayaların güvencesi yok. İlçenin birkaç caddesinde trafik yoğunluğunu görebiliyoruz.

Divriği'de elektrik direkleri ağaçların içinde

Divriği ilçesinde küçük mezarlık mevkiinde elektrik direkleri ağaçların içinde. Herhangi bir yorum yapmadan ilgili elektrik şirketleri tehlikeyi bertaraf etmelidir. Direkte kaçak olursa, yaş ağaçlar iletkenlik görevi yapıp kaçak cereyan çarpabilir. İlçemizde belediye yetkilileri bu konu ile ilgili tüm ağaçları korumaya almak için çalışma yapabilirler. İlçemizde çevreye karşı koruma amaçlı hiçbir tedbir yok. Sivas’ta Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu var ama ilçemize hiçbir faydası yok. Umarız bu konuda tüm tedbirler en kısa sürede alınır.