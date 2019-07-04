0553 313 94 23

Yetkililerden gergedan böceği uyarısı!

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Gergedan böceğinin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmadığını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
Yetkililerden gergedan böceği uyarısı!

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Gergedan böceğinin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmadığını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.


İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan Gergedan Böceği, (Oryctes nasicornis) Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü elemanları tarafından teslim alındı. Ekolojik dengenin, biyolojik zenginliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem arz eden Gergedan Böceği, elemanlar tarafından daha sonra tabiata salındı.


Konuyla ilgili bir vatandaşları uyaran Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, “Uyarı, Gergedan Böceği’nin sanılanın aksine herhangi bir parasal değeri bulunmamakla birlikte, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden bu türü tabiattan toplayan ve ticarete konu yapanlar hakkında Van il şube müdürlüğümüz tarafından idari para cezası uygulandığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Aydın’dan hakkındaki iddialara cevap
    1. Milletvekili Aydın’dan hakkındaki..
    2. Galatasaray, genç futbolcusunu..
    3. Kırkpınar’da yeni rekor: 2 bin 380..
    4. TBMM Genel Kurulu
    5. Sulama göletine giren genç boğuldu
    6. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    7. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    8. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    9. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    10. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    11. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    12. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    13. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    14. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    15. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    16. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    17. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    18. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    19. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    20. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    21. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    22. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    23. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    24. Kadın voleybolcular yarı finalde
    25. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    26. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    27. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    28. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    29. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    30. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar