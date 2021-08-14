Yetkililer yalanlıyor! TMMOB masa başı iftiraya devam ediyor

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Tek dertleri iktidar düşmanlığı olan muhalefet kanadı, ülkemizde yaşanan orman yangını ve sel felaketleri üzerinden ortaya attıkları yalanlarla süreci sabote etmeyi sürdürüyor.

'HES kapakları patladı' yalanı

Yetkililer tarafından yapılan aksi açıklamaları görmezden gelen, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. TMMOB tarafından yapılan açıklamalada, sel felaketine sebep olarak HES kapaklarının patlaması yalanı gösterildi. Açıklamada, "Ağır hasar ve can kaybının özellikle Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanmasının temel nedenlerinden birisinin, Ezine Çay’ı üzerine geçmiş yıllarda plansız bir şekilde inşa edilen Nehir Tipi HES’lerden birinin sağanak yağış sonucu oluşan taşkından etkilenerek kapaklarının hasar görmesi ve taşkın sularının baraj gölünde bulunan suyla birleşerek hasar gören barajdan boşalması sonucunda ‘çarpan etkisiyle’ akış aşağısında bulunan Bozkurt ilçesinde aşırı tahribata neden olmasıdır." denildi.

Felaket üzerinden iktidar düşmanlığı

Sel felaketi üzerinden iktidar düşmanlığı yapmaktan da geri durmayan TMMOB'nin açıklaması şöyle devam etti: "İktidarın uzun yıllardır beton lobisinin istemleri çerçevesinde arsa ve arazi rantı ve yağması üzerine şekillendirdiği imar, afet, planlama, yapı üretim ve denetim süreçlerinde uyguladığı politika ve yönetim süreçleri ülkemizde yaşanan her doğa olayının afete dönüşmesine neden olmaktadır. Bu durum 10-11 Ağustos tarihleri arasında Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu taşkınlar sonucunda başta Kastamonu- Bozkurt ilçesi olmak üzere Kastamonu, Sinop ve Bartın’da ağır can ve ekonomik kayıplara neden olmuştur."

'Küçücük bir gölet taşkına sebebiyet verebilir mi?'

İddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Kastamonu DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sel, 11 Ağustos'ta oldu, öğlen saatlerinde ya da öğleden sonra. 10 Ağustos'ta gece yağışlar aşırı yağmaya başladığı zaman zaten regülatörlerin kapakları açıldı, 8-10 saat önce. Bunun patlamayla alakası yok. Sel varken zaten kapaklar açıktı. Küçücük bir gölet taşkına sebebiyet verebilir mi? Barajların suyu önleme özelliği var. Tesislerde yani HES'lerde herhangi bir zarar yok, elektrik üretmeye devam ediyor." demişti.

Öte yandan Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada da iddialar yalanlanmış, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtilmişti.

Tesla Enerji tarafından yapılan açıklamada da, Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santralinin su depolaması bulunmayan, regülatör tipli bir hidroelektrik santrali olduğu, dolayısıyla açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağının yer almadığı bildirilmişti.

Yeni Şafak gazetesi de kapaklarının patladığı iddia edilen HES'i havadan görüntülemişti.

Kapakları patladığı iddia edilen baraj!