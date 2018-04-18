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Yetkili isimler: Rus kadınlardan uzak durun, ortalık ajan dolu

İngiliz yetkililer, ülkelerinin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaları durumunda sporcuları ve taraftarları Rus ajanlara karşı dikkat etmeleri konusunda uyardı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:06
Yetkili isimler: Rus kadınlardan uzak durun, ortalık ajan dolu

Skripal’in zehirlenmesi ile karşı karşıya gelen İngiltere-Rusya cephesinde yeni bir kriz daha çıktı.

İngiliz yetkililer, “Dünya Kupası’nda İngiliz futbolcular, Rus kadınların yakın ilgisi altında olacak. Birisi bu tuzağa düşerse önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi vermiş oluruz” dedi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcularını Dünya Kupası süresince halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında bilgisayar korsanlarının saldırısından çekinen yetkililer, futbolcuların ve teknik ekibin kişisel bilgilerinin yanı sıra taktik ve tıbbi içerikli takıma ait bilgilerin ele geçirilmesi tehlikesine dikkati çekti.

"İKRAM KABUL ETMEYİN"

Bu arada Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Bölüm Başkanı Profesör Anthony Glees ise Daily Express gazetesine verdiği açıklamada, İngiliz futbolcularının Rus kadınlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Takım kafilesinin zaten tüm yiyecek ve içeceklerini beraberinde götürdüğünü belirten Glees, buna rağmen hiçbir ikramın kabul edilmemesi gerektiğini de belirtti.

"ŞANTAJ MALZEMESİ ELDE EDEBİLİRLER"

Glees, "Esas sorun İngiliz futbolcuları ayartmaya çalışan Rus kadınlar olacak. Güzellikleri ile futbolcuların akıllarını çelebilirler. Bu yolla önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi elde edebilirler. Bunlar dünyada gerçekleşen şeyler" dedi.

Bu arada İngiliz futbolculara Dünya Kupası'na gitmeden önce bu konuda eğitim verileceği açıklandı.

İngiltere'de yer alan iddialara Rusya'dan "Kupayı alamayacakları için şimdiden bahane üretiyorlar" yorumu yapıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:06
  1. ingiltere
  2. Rusya
  3. Dünya Kupası

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