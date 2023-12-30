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Yaşam

Yetkililer konuştu: 29 Aralık gecesi ve pazartesi sabahı öyle şeyler olacak ki! O iki tarih: Size gelecek! Tahminiyle şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-12-30 21:00:00 - 2023-12-30 21:07:07
Yetkililer konuştu: 29 Aralık gecesi ve pazartesi sabahı öyle şeyler olacak ki! O iki tarih: Size gelecek! Tahminiyle şok olacaksınız

Meteoroloji yetkilileri hava koşullarında vatandaşı uyarırken Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, tahminleriyle korkuttu: Akdeniz bölgesindeki illerimiz Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya'ya yönelik önemli bir bilgilendirme yaparken şok eden açıklamalar yaptı.

Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya illerimize 1 Ocak pazartesi günü hakkında önemli bir bilgilendirme yapıldı. Pazar uyuduktan sonra pazartesi sabah saatlerinde öyle kalkacaksınız. Şimdiden bilgi sahibi olmanızda fayda var.

Türkiye artık yeni yıla girerken vatandaşlar Yeni yıl öncesinde vatandaşlar 1 Ocak'ta  havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den Akdeniz bölgesindeki illerimiz Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya'ya yönelik önemli bir bilgilendirme geldi.

PAZARTESİ SİZDE ETKİLİ OLACAK

Orhan Şen, Akdeniz bölgesindeki illerimiz hakkında "Yağış Pazartesi Güney Ege ve Akdeniz bölgesine geliyor. Marmaraya Salı günü." ifadelerini kullandı.

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