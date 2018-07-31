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Yetkili isim açıkladı: İran ekonomisi çöküyor!

İran Meclisi Bütçe Komisyonu üyesi Cihanbahş Muhibbiniya, ülke ekonomisinin çökmek üzere olduğunu belirtti.

31 Temmuz 2018 Salı 14:10
Yetkili isim açıkladı: İran ekonomisi çöküyor!

Meyanduab milletvekili Muhibbiniya, mecliste yaptığı konuşmada, "İran ekonomisi çöküyor. Lütfen gözlerinizi açın. Öncelikli konuları meclis gündemine getirmediği için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden şikâyetçiyiz." dedi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, konuşmasında serbest piyasada doların 11 bin tümen seviyesine çıktığını hatırlatan Muhibbiniya, ülkede işsizlik ve pahalılık gibi ekonomik sorunların yanı sıra çevre ve sağlık alanlarında da sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

Muhibbiniya, bu tür sorunlarla karşı karşıya olan halka kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:10
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