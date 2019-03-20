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Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası tarafından kayıt dışı emlakçılık faaliyetleri ile ilgili basın açıklaması yapılarak Muğla’daki emlakçılar uyarıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:03
Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası tarafından kayıt dışı emlakçılık faaliyetleri ile ilgili basın açıklaması yapılarak Muğla’daki emlakçılar uyarıldı.


Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan tarafından yapılan basın açıklamasında, “Emlak Meslek Odası olarak ilk önemli çalışmamız, kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerine bir düzen getirmek olmuştur. Kayıt dışı olarak, yerleşik düzende bir ofis veya iş yerleri bulunmayan, evden, kafeden, sadece telefon ile emlak alım-satım aracılık faaliyetlerinde bulunan, sosyal medya’da emlakçılık yapan, vergi dairesi ve meslek odalarında kayıtları olmayan kişilerin tespiti ve bu kişilerin çalışmalarının, Taşınmaz Ticareti Hakkında çıkan yönetmelik ve ilgili diğer Kanunlara uygun hale getirilmesi için “Emlak Meslek Odası” olarak bir dizi çalışmalar başlattık.


MEDEO, Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası olarak; öncelikle ilçeler bazında da temsilciliklerimiz vasıtasıyla Vergi İdaresi Başkanlığına ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne, yukarıdaki şekilde gayri kanuni faaliyetlerini sürdürmekte olan emlakçıların kayıt dışı olmaktan çıkarılarak kayıt altına alınması için resmi yazı yollamış bulunmaktayız” diye ifade edildi.


“Cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz”


Ercan, “Bu türde faaliyetlerini gayri yasal devam etmekte olan kişilerin, çalışma koşullarını en kısa sürede Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında olması gerektiği şekil ve şartlara taşımasını sağlayacağız. Bu bağlamda, sektörümüzün adil bir düzene kavuşmasını, emlak alım-satım hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın da güvenilir koşullar altında hizmet almasını hedefliyoruz. Ve Seslenmek istiyoruz; Kayıt dışı olarak emlak alım, satım aracılık faaliyetinde bulunan, Sosyal medyada emlakçılık yapan, vergi dairesine ve meslek odalarına kayıtlı olmayan kişiler; vergi kaydınızı ve meslek odası kaydınızı yaptırınız. En kısa zamanda işinizi ve işletmenizi 05 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti” hakkında çıkan yönetmeliğe ve kanunlara uygun hale getiriniz. Aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sürecin takibi, Muğla bölgesinde Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası, ilçelerde oda temsilcilikleri ve emlak dernekleri tarafından, cezai işlemler ise İlçe Vergi Daireleri ve Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır” diye konuştu.


“Resmi emlakçılarla alışveriş yapın”


Ziya Ercan açıklamanın son bölümünde, “Sosyal medyada ve emlak satış sitelerinde “kayıt dışı” olarak emlak alım satım, kiralama, taşınmaz ticaretine aracılık yapan kişileri öncelikle odamız, temsilciliklerimiz ve derneklerimiz vasıtasıyla takip ediyoruz, tespit ediyoruz ve tespit ettiğimiz ilgilileri ikaz ediyoruz, kayıt altına alınmalarını sağlıyoruz.


Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere göre; her türlü emlak alım satım, kiralama, taşınmaz ticaretine aracılık yapan kişilerin “vergi kaydının, ilgili meslek odası kaydının” yapılmış olması zorunludur. Söz konusu faaliyetler “yetki belgesi” olan “yerleşik işletmeler, ofisler” tarafından yapılacaktır. Ayrıca; buradan kamuoyuna mesaj vermek istiyoruz; meslek kuruluşu olarak emlak sahiplerini, gayrimenkul alıcılarını, satıcılarını, kiralama yapan kişileri uyarmak istiyoruz. Mağduriyetleri önlemek için resmi emlakçılar ile alış veriş yapınız, birikimlerinizi riske atmayınız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:03
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