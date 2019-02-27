Yetiştiricilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

‘Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’ kapsamında Eskişehir’in İnönü, Çifteler ve Odunpazarı ilçelerinde ikamet eden üç yetiştiriciye toplam 430 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yapılan hayvan dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müdür Sever, üretici şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında Eskişehir’de işlemleri tamamlanan Odunpazarı Akpınar Mahallesinden yetiştirici Şaban Özdemir’e 220 koyun ve 10 koç verildi. İnönü Dereyalak Mahallesinden yetiştirici Hasan Hüseyin Kara’ya 75 koyun, 3 koç ve Çifteler Körhasan Mahallesinden yetiştirici Bayındırhan Bayındır’a 117 koyun, 5 koç olmak üzere toplam 430 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesinin Yürütme işlemlerinin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından, finansman desteklerinin Ziraat Bankası tarafından, sigorta işlemlerinin TARSİM tarafından ve hayvan tedarikleri ile teslimatlarının da Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sağlandığını belirtti. İl Müdürü Sever, Proje ile Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacının yurt içi üretiminden karşılanması, doğal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması ve kırmızı ette ithalatçı konumundan ihracatçı duruma gelinebilmesi açısından Türkiye’nin koyun ve keçi varlığının hızla artması, yetiştiricilerden gelen damızlık taleplerinin karşılanmasının amaçlandığını ifade etti.

Eskişehir hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten İl Müdürü Sever, proje kapsamında verilen küçükbaş hayvanların yetiştiricilere ve Eskişehir tarımına hayırlı olmasını diledi.