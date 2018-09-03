Yetiştirdiği hıyarla fotoğraf çektiren çiftçi, Reddit'in son kurbanı oldu

Bahçesinde yetişen ilginç hıyarla fotoğraf çekilen bir çiftçi, Reddit'e mizah anlayışlarıyla konuşulan photoshop meraklılarının pençesine düştü.

Photoshop çalışmalarıyla tanınan Reddit kullanıcıları, şimdi de bahçesinde bulduğu tuhaf şekilli devasa hıyarla fotoğraf çekilen bir çiftçiyi hedef aldı.

Bir çok mizahi düzenlemeyle atılan hıyarın fotoğrafı Reddit'de gündeme düştü.

İşte Reddit kullanıcılarının, tuhaf şekilli devasa hıyarla yaptıkları paylaşımlar;