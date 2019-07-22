Yetişkin Atölyesine ilgi yoğun oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi ve Macera Park’ta Yetişkin Atölyeleri kapsamında Okuma Kültürü Edinmede Ebeveyn Rolü konulu seminer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi Yetişkin Atölyeleri kapsamında Geyve, Sapanca, Akyazı ve Macera Park’ta Okuma Kültürü Edinmede Ebeveyn Rolü konulu seminer; Türkçe ve Drama öğretmeni Derya Boğa tarafından verildi. Seminer kapsamında katılımcılara; okuma eylemine nasıl alışkanlık kazanılır, sevgi ve kültür çerçevesinde nasıl insanlara nasıl bakılması gerektiği, uluslararası platformda dil bilincinin ve okuryazarlık durumumuzun nerede olduğu ile ligli konular ele alındı. Katılımcılara ek bilgi olarak; çocuk edebiyatının amaç ve işlevi, çocuk edebiyatı ürünlerinin niteliği örnek çocuk kitapları üzerinden etkileşimli olarak tartışıldı. Seminer, aileler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü.