Aman ne skandal!.. MEB’in mescit onayı odatv’yi rahatsız etti

İnsan Vakfı, Türkiye’deki tüm okullara mescit yapılması için, “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi başlattı. İlk etapta 90 okula mescit yapılması hedeflenen projeye, Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) destek verdi.

Karanlık oda’ya battı

Türkiye muhaliflerinin maşası, tetikçi odatv, MEB’in onayladığı projeyi hazmedemedi. “‘Mescitsiz Okul Kalmasın’ projesine vize çıktı” diyen odatv, vakfın kendisini 70 ve 80’lerin İslami hareketi Akıncılar’ın devamı olarak görmesinden de rahatsız oldu.