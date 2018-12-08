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Aman ne skandal!.. MEB’in mescit onayı odatv’yi rahatsız etti

İnsan Vakfı’nın başlattığı ve MEB’in destek verdiği “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi, odatv’yi fena halde rahatsız etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:22
Aman ne skandal!.. MEB’in mescit onayı odatv’yi rahatsız etti

İnsan Vakfı, Türkiye’deki tüm okullara mescit yapılması için, “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi başlattı. İlk etapta 90 okula mescit yapılması hedeflenen projeye, Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) destek verdi.

Karanlık oda’ya battı

Türkiye muhaliflerinin maşası, tetikçi odatv, MEB’in onayladığı projeyi hazmedemedi. “‘Mescitsiz Okul Kalmasın’ projesine vize çıktı” diyen odatv, vakfın kendisini 70 ve 80’lerin İslami hareketi Akıncılar’ın devamı olarak görmesinden de rahatsız oldu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:22
  1. İnsan Vakfı
  2. odatv
  3. MEB
  4. Mescit

YORUM YAZ

  • receprecep25 dk önce
    ali ali cumhuriyet yobazlıgına 1920 lerden bu yana iyi bak nasıl zalimce işler yapmış şeriat ise allahın indirdigi kanunlardır tabii senin gibilerle alakaı yok
  • ne olmusne olmus27 dk önce
    Akit sen nasıl adanadaki festivalden rahatsız oluyorsan oda rahatsiz oluyor iki farkli dünya görüşü sizinkisi ikinize de takip ediyorum diyalektik bu siyah olmadan beyaz olmuyor
  • Kimin odası bu oda tvKimin odası bu oda tv29 dk önce
    Bu oda tv kimin odası acaba, bizden olmadığı bizim odamız olmadığı belli
  • NurNur53 dk önce
    Sizin odanıza yapılmıyor beyler tıslamayın bu ülkede kimsenin haçına putuna evine karışan yok kaldıki çoğunluğu müslüman olan bir ülkeyiz size ne çokta iyi oluyor bir kollayın camiye girenleri şaşırırsınız gençlerin nasıl vakit namaz kıldıklarını görünce sokakta görüp namaz kılacağını zannetmedinizgençkızlarımız camide kapanıp namaz kılıyor evet şahidimhamdolsun her kesi sapıttıramazsınız tamam mı çaylaklar 15 tmmuzda bu gençlik sokaktaydı vatanını korumak için Başkanını korumak için yine olsun yine çıkarlarfazlasıyla işte farkımız bu geziciler kırdı döktü halkın devletin malına zarar verdi ama15 temmuzda ki asalet yardımlaşma insanlık cesaret vardı bu iman gücü odacılar ama ne çare bu duyguyu anlamak sizde imkansız
  • ProPro54 dk önce
    Mescidler yapılırken bayanlarda hesaba katılsın. Baştan ikiye bölünsün yada iki tane ayrı olsun.
  • KAYAKAYA54 dk önce
    Oda tv ismi gibi dar , dar kafalılara hitap ediyor, Yobaz kafanın bulduğu tv ismide ancak bu kadar UCUBE OLABİLİRDİ ....içi gibi ülkeye duruşu gibi rengide karanlık...Midemi bulandırıyor
  • BenBen54 dk önce
    Akit müthişsin :-) "- Allah Allah İrticamı çıkıyor ne ???" :-) Akit sizi takdir ediyorum. Devam... Devam... Devam...
  • ali aliali ali1 sa önce
    bu ne ya bu kadarda olmaz gericilik seriatcılık yobazlıgı destekleyenlerden mutlaka hesap sorulmalı cumhuriyet i yıkmak için herşeyi yapıyorlar mescit in okulda ne işi var fetö  bunlarda şeriatı getirmek için darbe yaparlarsa hiç şaşmayın
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Karanlık Oda TV, Ne Diyorsa Tam Tersini Yapmak Lazım.
  • ProfProf1 sa önce
    oda tv karanlıksa ...
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