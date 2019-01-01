Yetimlere yardım edenler İHH Ankara'nın programında buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara'nın aracılığıyla dünya üzerindeki yaklaşık 9 bin yetim çocuğa yardımların ulaştırmasında katkısı olan hayırseverler bir araya geldi.

İHH Ankara tarafından Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde 8. Yetim Destekleme İstişare Toplantısı düzenlendi.

Programa, yetimlere çeşitli konularda yardımda bulunan hayırsever vatandaşlar katıldı.

İstişare toplantısı öncesinde, İHH Ankara'nın 2018 yılında farklı ülkelerdeki yardım faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film izletildi.

İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon yetim çocuğun bulunduğuna işaret ederek kuruluş olarak yetim çocuklara yardım ettiklerini belirtti.

Yetim çocuklara ulaştırılan yardımlar için destek veren hayırseverleri her yıl bir araya getirdiklerini ifade eden Sinan, "Toplantıda '2019 senesinde neler yaparsak daha hayırlı olur' diye soracağız. Kardeşlerimizin bize nasihatlerini dinleyeceğiz, ona göre yol haritası belirleyeceğiz. Geçen sene sadece Bayırbucak'ta 600'e yakın yetime ulaştık. İHH Ankara olarak yaklaşık 9 bin yetimle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Sinan, aylık 125 liranın yanı sıra yetimlerin diğer ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmaları yaptıklarını bildirdi.