0553 313 94 23

Yetimlere yardım edenler İHH Ankara'nın programında buluştu

Dünyadaki yaklaşık 9 bin yetim çocuğa yardımların ulaştırmasında katkısı olan hayırseverler başkentte bir araya geldi

01 Ocak 2019 Salı 11:45
Yetimlere yardım edenler İHH Ankara'nın programında buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara'nın aracılığıyla dünya üzerindeki yaklaşık 9 bin yetim çocuğa yardımların ulaştırmasında katkısı olan hayırseverler bir araya geldi.

İHH Ankara tarafından Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde 8. Yetim Destekleme İstişare Toplantısı düzenlendi.

Programa, yetimlere çeşitli konularda yardımda bulunan hayırsever vatandaşlar katıldı.

İstişare toplantısı öncesinde, İHH Ankara'nın 2018 yılında farklı ülkelerdeki yardım faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film izletildi.

İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon yetim çocuğun bulunduğuna işaret ederek kuruluş olarak yetim çocuklara yardım ettiklerini belirtti.

Yetim çocuklara ulaştırılan yardımlar için destek veren hayırseverleri her yıl bir araya getirdiklerini ifade eden Sinan, "Toplantıda '2019 senesinde neler yaparsak daha hayırlı olur' diye soracağız. Kardeşlerimizin bize nasihatlerini dinleyeceğiz, ona göre yol haritası belirleyeceğiz. Geçen sene sadece Bayırbucak'ta 600'e yakın yetime ulaştık. İHH Ankara olarak yaklaşık 9 bin yetimle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Sinan, aylık 125 liranın yanı sıra yetimlerin diğer ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:45
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara
  2. Kahvaltı
  3. yetim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübelerini belediye başkanlığına taşıyacaklar! İkisi de İstanbul için aşkla sahada
    1. Tecrübelerini belediye başkanlığına..
    2. AK Parti Çamlıdere belediye başkan..
    3. ‘Elbirliği’ ile ev sahibi olmanın..
    4. Özbekistan Cumhurbaşkanı..
    5. Kasımpaşa, yarın topbaşı yapacak
    6. Bu sabah itibariyle başladı! Bin TL..
    7. Denizli AGD Lise Komisyonundan..
    8. Karlı zeminde kayıp düşen çiftçi,..
    9. Murray galibiyetle döndü
    10. Bala AK Parti belediye başkan adayı..
    11. Antalya’ya ‘hava’dan turist yağdı
    12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    13. AK Parti Ankara Ayaş belediye başkan..
    14. Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Çok..
    15. Ekonomide hayat bugünden itibaren..
    16. Galatasaray'da tatil yarın bitecek
    17. Güneydoğu'nun tek kayak merkezi..
    18. AK Parti Ankara Akyurt belediye başkan..
    19. FETÖ'nün Moldova'dan getirilen..
    20. Saldırı son anda engellendi! PKK'nın 3..
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz