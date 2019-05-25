Yetimler Kervanından geleneksel iftar yemeği Malatya Yetimler Kervanı Derneği tarafından verilen iftar yemeği öncesi 446 aileye alışveriş çeki dağıtıldı.

Malatya Yetimler Kervanı Derneği tarafından verilen iftar yemeği öncesi 446 aileye alışveriş çeki dağıtıldı.

Malatya’da bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, hayırsever iş adamları ve aileler katıldı. İftar yemeği öncesi 446 aileye yardım çeki dağıtılırken Dernek Başkanı Çolak, hayırseverlerin yardımı ile Malatya’da bulunan yetimlere ulaştıklarını söyledi.

Ramazan ayında yardımda bulunan herkese teşekkür eden Çolak, Ramazan ayı nedeniyle 2 bin 300 aileye iftar yemeği verildiğini ifade etti.Çolak, hayırsever iş adamlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Allah hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.