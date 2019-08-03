Yetimler Kervanı hayırseverlerden bağış bekliyor

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Gelin bağışlarınızla yetimlerimizin evine kurban eti girsin, yetimlerimizin yüzü gülsün" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi konuşan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Çolak, Malatyalı hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Kurban bağışları fiyatları ile ilgili bir değerlendirme yapan Çolak, "Bu bayram, içlerinde baba özlemi olan, bağırları çoğu zaman babalarının yokluğuyla yanan yetim çocuklarımızı kurban etlerinizi paylaşarak sevindirmek ister misiniz? Binlerce yetin çocuğun sizi, bayram sabahı sessizce beklediğini biliyor musunuz?Siz değerli Yetimler Kervanı gönüllülerine yaptığımız bu içten çağrıya kurbanlarınızı paylaşarak cevap vermek isterseniz, sizleri derneğimize davet ediyoruz” dedi.

Çolak, bu yıl kurban olarak küçükbaş için bin 100 TL, büyükbaş kurbanlık için ise bin 350 TL bağış kabul ettiklerini belirterek, “Yetimlere bayramda kurbanlarımızla uzattığınız her bir el için şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.