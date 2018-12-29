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Karavil: Yetimler bize Peygamber Efendimizin emaneti

Gazetemize yaptığı açıklamada faaliyetlerini belirli bir şuur çerçevesinde yapmaya özen gösterdiklerini belirten Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, yetimlerin Peygamberin emaneti olduğunu söyledi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:39
Karavil: Yetimler bize Peygamber Efendimizin emaneti

 Haber Merkezi 

Yeryüzünün buruk gönüllü yetimlerine kucak açan Yetimler Vakfı yurt içine ve yurt dışına şefkat taşıyor. Türkiye ile mazlum coğrafyalar arasında gönül köprüleri kuran Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, Akit’e yaptığı açıklamada, faaliyetlerini belirli bir şuur çerçevesinde yapmaya özen gösterdiklerini belirtti. Yetimlerin Peygamberin emaneti olduğunu belirten Karavil, şöyle konuştu:

Barınmadan evliliğe...

Dünyada yaklaşık 400 milyon yetim bulunuyor. Ulaşabildiğimiz kadarına ulaşmayı hedefliyoruz. Giyim, gıda, battaniye yardımlarımızı Gazze ve Arakan’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Her ay düzenli olarak aylıklarını vermeye devam ediyoruz. Bu minval üzere, ‘Bir yetime sponsor ol’, ‘Bir yetimi de sen doyur’, ‘Bir yetimi de sen giydir’, ‘Bir yetimi de sen okut’, ‘Bir yetimi de sen sevindir’, ‘Bir yetimi de sen evlendir’, ‘Yetimler üşümesin’, ‘Et yardımı’ gibi projelerimiz devam ediyor.

Haydi konsere...

Türkiye’de kurban faaliyetlerine imza attıklarını belirten Karavil, yetimlere yardım etmek isteyen hayırseverlerin Yetimler Vakfı’na “www.yetimlervakfi.org.tr” internet adresi üzerinden ve 0553 547 02 31 no’lu telefon hattından ulaşabileceklerini kaydetti. Fikri Karavil ayrıca, yarın İstanbul Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde saat 13.00’te yetimler yararına bir de konser düzenlediklerini aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:39
  1. Yetimler Vakfı
  2. Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil
  3. Akit
  4. Bir yetimi de sen doyur
  5. Bir yetime sponsor ol
  6. Bir yetimi de sen giydir
  7. Bir yetimi de sen okut
  8. Bir yetimi de sen sevindir
  9. Bir yetimi de sen evlendir
  10. Yetimler üşümesin
  11. Et yardımı
  12. İstanbul Küçükçekmece
  13. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

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