Yetim ve öksüz çocuklar piknikte buluşup eğlendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, "Bir Çocuk Bir Dünya" etkinliği kapsamında buluşan 160 yetim veya öksüz çocuk piknik yapıp eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında Ardahan Valiliğince organize edilen "Bir Çocuk Bir Dünya" etkinliği kapsamında 160 yetim veya öksüz çocuk için Yalnızçam Kayak Merkezi'nde piknik düzenlendi.

Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar, oyun oynayıp uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Eşi Esra Masatlı ile çocuklara eşlik eden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, etkinlikteki amaçlarının çocukların sosyal hayata daha çok dahil edilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinlik sayesinde çocukların kendilerini yalnız hissetmediklerini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen 'Gönül Elçileri' projesiyle biz de Ardahan'da böyle bir proje hayata geçirdik. Okulların tatil dönemi yaklaşırken çocuklarımızla güzel zaman geçirelim, piknik yapalım hem de gönüllerince bir gün yaşasınlar istedik. Çocuklarımız burada farklı aktivitelerle eğlendi. Ümit ediyoruz ki çocuklarımız yaz tatiline girerken güzel vakit geçirirler ve derslerin vermiş olduğu yorgunluğu bir nebze de olsa burada atmış olur."

Masatlı çifti piknikte çocuklar ile yakından ilgilenip eğlenmelerine destek oldu.