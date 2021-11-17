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Kadın - Aile Yetim ve öksüz çocuklar için bez bebek yapıyorlar
Kadın - Aile

Yetim ve öksüz çocuklar için bez bebek yapıyorlar

Şanlıurfa'da kadınlar, devlet desteği ile aldıkları dikiş nakış kursunda gönüllü olarak yetim ve öksüz çocuklar için bez bebek yaparak yüzlerini güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:06:00 - 2021-11-17 12:44:53
Yetim ve öksüz çocuklar için bez bebek yapıyorlar

Şanlıurfa’da dezavantajlı kadınlar ile bedensel engelli kadınlar, devlet tarafından sağlanan çeşitli kurslar ile hem meslek sahibi oluyor hem de gönüllü olarak yetim ve öksüz çocuklar için amigurumi bebekler yaparak yüzlerini güldürüyor. Kadınlar sabah saat 10.00 gibi geldikleri dikiş nakış kursunu akşam saat 17.00’de bitiriyor. Günlük 35 TL para alan kadınlar, sosyalleşebildikleri gibi maddi olarak da aile geçimine katkı sağlıyor.

Kurs eğitmeni Derya Bayri, daha önceleri evlerinde dört duvar arasında sıkışan kadınların devlet destekli kurslar sayesinde hem ailelerine katkıda bulunduğunu hem de engelli bireylerle birlikte çalışarak farkındalık oluşturduklarını söyledi. Bayri, "Burada dernek bünyesinde devlet desteği ile engelli ve engelsiz kadınlar bir arada kurs görüyor. Kurs kapsamında kadınlarımız hem sosyal hayata katılıyor hem de aile geçimlerine katkı sağlıyorlar. Aldıkları dikiş nakış kursları ile ayrıca gönüllü olarak yetim ve öksüz çocuklar için de amigurumi bebekler yapıyorlar. Hem onlar mutlu hem de biz mutlu bir şekilde kurslarımız devam ediyor" dedi.
Kursa katılan kadınlar, kurs saatleri sonrası gönüllü olarak yetim ve öksüz çocuklar için amigurumi bebekler yaptıkları için mutlu olduklarını söylediler.

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