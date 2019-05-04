Yetim Vakfı'ndan Suriyeli çocuklara şenlik

Yetimlere yönelik yaptığı faaliyetlerlerle ve sunduğu hizmetlerle dünyada rol model olmayı vizyon edinen Yetim Vakfı, Kilis'te Suriyeli çocuklara hizmet vermek amacıyla açılmış olan anaokulunda "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Düzenlenen şenliğe, Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsatar, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü adına Coşkun Zencirci, yetim aileleri ve gönüllüler katıldı.

Yetim Vakfı olarak Kilis’te ilk etkinlikleri olduğunu ifade eden Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsatar yaptığı konuşmada “Öncelikle bu okulumuzun açılışına katkı sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum. Yetim Vakfı olarak; korucu, önleyici, sosyal hizmet alanında çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın risklerle karşılaşmaması için topluma faydalı çocuklar olmaları için elimizden geleni yapacağız. İnşaallah Kilis'te önümüzdeki dönemlerde eğitime yönelik faaliyetlerimiz olacak. Bu güzel programda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çocukların farklı gösterilerle doyasıya eğlendiği ve eğlendirdiği şenlik çok renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte en dikkat çeken ve alkışlanan gösteri ise çocukların Türk bayraklarıyla yaptığı gösteri oldu.